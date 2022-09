Roma, Zalewski vicino al rinnovo ma in estate aveva rifiutato due top club! Il retroscena (Di mercoledì 7 settembre 2022) Zalewski è senza alcun dubbio uno dei migliori giovani talenti della Roma. Il tecnico dei giallorossi, Jose Mourinho, dopo averlo fatto esordire la scorsa stagione, ha intenzione di continuare a farlo crescere anche quest’anno. L’intenzione del calciatore è quella rinnovare molto presto il suo contratto con la Roma. Stando alle ultime di VoceGiallorossa.it, però, tra le parti non c’è fretta. Zalewski Roma Calciomercato Nel corso dei prossimi mesi, essendoci la volontà da parte di entrambi, verrà messo nero su bianco. La novità, però, è un’altra. A quanto pare, infatti, durante la sessione estiva di calciomercato Zalewski avrebbe rifiutato due offerte provenienti dal Tottenham e dal Paris Saint Germain. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022)è senza alcun dubbio uno dei migliori giovani talenti della. Il tecnico dei giallorossi, Jose Mourinho, dopo averlo fatto esordire la scorsa stagione, ha intenzione di continuare a farlo crescere anche quest’anno. L’intenzione del calciatore è quella rinnovare molto presto il suo contratto con la. Stando alle ultime di VoceGiallorossa.it, però, tra le parti non c’è fretta.Calciomercato Nel corso dei prossimi mesi, essendoci la volontà da parte di entrambi, verrà messo nero su bianco. La novità, però, è un’altra. A quanto pare, infatti, durante la sessione estiva di calciomercatoavrebbedue offerte provenienti dal Tottenham e dal Paris Saint Germain. Nicola Morisco

