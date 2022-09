Roma | Mourinho | «Riportato una mentalità che mancava da anni Di strada ancora da fare ce n’è ancora tanta»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) José, allenatore della, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’UEFA riguarda allagiallorossa José, allenatore della, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’UEFA riguarda allagiallorossa. Le sue dichiarazioni: «La cosa fondamentale era costruire unache allanon era presente da tanti. E’ stata costruita parallelamente a un altro elemento per me cruciale: l’empatia. L’empatia per me va oltre il gruppo, questo club vale molto più della squadra, ha un peso enorme, subisce pressione dalla comunità e dai tifosi. Didace n’èe proverò a ...

romaforever_it : Dybala superstar, è lui il migliore della Roma. La cura Mou funziona - roma_magazine : EUROPA LEAGUE - Ludogorets-Roma: Mourinho circa il bis europeo, per i bookie giallorossi avanti nel match d’esordio - matt_eoo0 : RT @matt_eoo0: Mourinho prima di Ludogorets-Roma - 1927Forza : @capitano1980 @dottaqui Peggio i fenomeni di 50 anni che vedono la curva sud da 2000 km e si sentono di fare i vecc… - forzaroma : Ludogorets, Simundza: 'La Roma ha qualità. Mourinho? In campo vanno i giocatori' #ASRoma -

Esordisce in Bulgaria, contro il Ludogorets, ladidesiderosa di riscattare l'incredibile débâcle contro l'Udinese in campionato. Prima volta assoluta tra le due formazioni con i ...- Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi dopo l'infortunio alla spalla sinistra rimediato contro la Cremonese, il giocatore giallorosso potrebbe essere già a disposizione diper il match ...Mourinho parla al sito Uefa alla vigilia del Ludogorets. Gli arbitri della 6ª giornata di campionato. Esonerato l'allenatore dei blues. Giggs a processo per violenza domestica ...Il centravanti inglese ha saltato l’allenamento di rifinitura mercoledì mattina a Trigoria per il problema alla spalla e non partirà per la trasferta in Bulgaria di Europa League. Zaniolo migliora: po ...