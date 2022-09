Roma: “La stazione Tiburtina, disastro e spreco annunciano ai viaggiatori la Capitale d’Italia” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Dov’è il sindaco Gualtieri, faccia qualcosa per rimediare al disastro e allo spreco che la fanno da padroni alla stazione Tiburtina e annunciano in maniera indecorosa ai viaggiatori di tutto il mondo che sono arrivati nella Capitale d’Italia”. Così, dalla sua pagina social, Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega. “Scale mobili rotte, rampe a piedi chiuse, servizi sbarrati, ascensori fermi, manutenzioni non fatte. Un percorso a ostacoli – rimarca il consigliere – soprattutto per i disabili, mentre la muffa corre lungo pareti nuove che potrebbero essere adoperate come spazi pubblicitari e anche culturali, per promuovere ad esempio le opere di artisti giovani e meritevoli. Ma a Roma lo sfruttamento arrogante e senza tregua ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Dov’è il sindaco Gualtieri, faccia qualcosa per rimediare ale alloche la fanno da padroni allain maniera indecorosa aidi tutto il mondo che sono arrivati nella”. Così, dalla sua pagina social, Fabrizio Santori, consigliere capitolino della Lega. “Scale mobili rotte, rampe a piedi chiuse, servizi sbarrati, ascensori fermi, manutenzioni non fatte. Un percorso a ostacoli – rimarca il consigliere – soprattutto per i disabili, mentre la muffa corre lungo pareti nuove che potrebbero essere adoperate come spazi pubblicitari e anche culturali, per promuovere ad esempio le opere di artisti giovani e meritevoli. Ma alo sfruttamento arrogante e senza tregua ...

italiaserait : Roma: “La stazione Tiburtina, disastro e spreco annunciano ai viaggiatori la Capitale d’Italia” - Illich__ : RT @MinervaArmata: Stazione Termini appena edificata #Roma 1872 - Stebox2 : RT @gianluca826: Italexit: 'Torniamo a vivere i quartieri per combattere il degrado' Roma, 7 settembre - si è svolto nel pomeriggio un cor… - Alberto93383706 : RT @gianluca826: Italexit: 'Torniamo a vivere i quartieri per combattere il degrado' Roma, 7 settembre - si è svolto nel pomeriggio un cor… - edoludo : RT @gianluca826: Italexit: 'Torniamo a vivere i quartieri per combattere il degrado' Roma, 7 settembre - si è svolto nel pomeriggio un cor… -