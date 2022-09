sportli26181512 : Roma, il delisting dalla Borsa il 14 settembre. I Friedkin immettono altri 10 milioni: Il club uscirà da Piazza Aff… - mariobrega71 : @DavMoreRoma @AlbertoDelorea @Fil_Biafora @tempoweb forse lei non ha capito, io discuto semplicemente il fatto che… - CalcioFinanza : Roma, il delisting sarà completato il 14 settembre: dai Friedkin altri 10,9 milioni - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Roma, il delisting sarà completato il 14 settembre: Il delisting della Roma dalla Borsa è a un pa… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: il delisting sarà completato il 14 settembre Friedkin per avere il 3,874% rimanente spenderanno 10,96 milioni -

- Ildelladalla Borsa sarà completato il prossimo 14 settembre. Dopo il successo dell'Opa, ultimato agli inizi di agosto, i Friedkin, in conformità a quanto dichiarato nel ...E' in via di completamento la procedura didell'A. S.a seguito dell'opa totalitaria promossa dalla Romulus and Remus Investments, holding attraverso la quale la famiglia Friedkin ha lanciato l'offerta. L'offerente detiene gia', ...ROMA - Il delisting della Roma dalla Borsa sarà completato il prossimo 14 settembre. Dopo il successo dell'Opa, ultimato agli inizi di agosto, i Friedkin, in conformità a quanto dichiarato nel Documen ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 set - E' in via di completamento la procedura di delisting dell'A.S. Roma a seguito dell'opa totalitaria ...