CorriereCitta : Roma: “Ha imbrattato il bus a Termini davanti a tutti ma nessuno gli ha detto niente”, la testimonianza del turista - carlabrandolini : @gualtierieurope @SapienzaRoma @emanuelefiano @EnricoLetta @lauraboldrini @CarloCalenda Sarebbe ora che venisse rip… - rominapetrini2 : RT @AntonioScafuro4: #roma imbrattato e #vandalizzato il #murale di Piazza Bologna dedicato #Falcone e #Borsellino un gesto indegno di un… -

... 70enne investito e ucciso a Torino ennesimo femminicidio Bologna, donna massacrata dal compagno Offesa alla memoriail murale dedicato a Falcone e Borsellino in Piazza Bologna... 70enne investito e ucciso a Torino ennesimo femminicidio Bologna, donna massacrata dal compagno Offesa alla memoriail murale dedicato a Falcone e Borsellino in Piazza Bologna le ...Un turista arriva alla Stazione Termini di Roma, ovvero lo scalo ferroviario più importante della Capitale. Succede però che, nell’indifferenza generale, un cosiddetto writer, “armato” di bomboletta, ...Dopo gli atti vandalici registrati due giorni fa alla sede della CGIL di Tor Bella Monaca, un altro sindacato finisce a Roma nel mirino dei No Vax: stavolta, è stata imbrattata la sede della CISL in v ...