Robbie Williams scatenato contro Damon Albarn: “Penso che dicendo queste cose stia masturbandosi”. Ecco cosa è accaduto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Chi scrive le canzoni? Se c’è una cosa di cui possiamo essere sicuri è che le canzoni non vengono da sole già con le parole, a meno di non essere songwriter seri, molto seri. Damon Albarn, possiamo dirlo con ragionevole certezza, scrive le canzoni. Albarn, qualche tempo fa, ha detto una cosa spiacevole e nemmeno vera su Taylor Swift durante un’intervista: “Non è lei che scrive le sue canzoni”. In realtà Swift firma le sue canzoni, o meglio co-firma. La cantante si è è infatti incaz*ata e non poco con Albarn: “Io scrivo tutte le mie canzoni. La tua affermazione è falsa e davvero dannosa. Non devono per forza piacerti le mie canzoni, ma è davvero spiacevole il tuo tentativo di screditare la mia scrittura. Wow”. Bang bang. Ora, chissà perché chissà per come, si è messo in mezzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Chi scrive le canzoni? Se c’è unadi cui possiamo essere sicuri è che le canzoni non vengono da sole già con le parole, a meno di non essere songwriter seri, molto seri., possiamo dirlo con ragionevole certezza, scrive le canzoni., qualche tempo fa, ha detto unaspiacevole e nemmeno vera su Taylor Swift durante un’intervista: “Non è lei che scrive le sue canzoni”. In realtà Swift firma le sue canzoni, o meglio co-firma. La cantante si è è infatti incaz*ata e non poco con: “Io scrivo tutte le mie canzoni. La tua affermazione è falsa e davvero dannosa. Non devono per forza piacerti le mie canzoni, ma è davvero spiacevole il tuo tentativo di screditare la mia scrittura. Wow”. Bang bang. Ora, chissà perché chissà per come, si è messo in mezzo ...

