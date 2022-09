Rmc Sport: Psg-Juventus, quattro tifosi italiani arrestati per istigazione all’odio razziale (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Questura di Parigi ha annunciato di aver arrestato quattro persone per “pubblica istigazione all’odio razziale allo stadio”. I quattro, dei quali non è stata specificata la nazionalità, sono stati individuati dai video girati al Parc des Princes in occasione di Psg-Juventus. In merito è stata aperta un’inchiesta. Lo riporta Rmc Sport, che ipotizza si tratti di tifosi italiani, stando alle immagini che nelle scorse ore giravano sui social. “Per il momento non è stata specificata la nazionalità dei tifosi in questione, ma potrebbe benissimo trattarsi di tifosi italiani. Sono infatti emerse sui social nelle ultime ore immagini che mostrano i tifosi della Juve, dal ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Questura di Parigi ha annunciato di aver arrestatopersone per “pubblicaallo stadio”. I, dei quali non è stata specificata la nazionalità, sono stati individuati dai video girati al Parc des Princes in occasione di Psg-. In merito è stata aperta un’inchiesta. Lo riporta Rmc, che ipotizza si tratti di, stando alle immagini che nelle scorse ore giravano sui social. “Per il momento non è stata specificata la nazionalità deiin questione, ma potrebbe benissimo trattarsi di. Sono infatti emerse sui social nelle ultime ore immagini che mostrano idella Juve, dal ...

napolista : Rmc Sport: #PsgJuventus, quattro tifosi italiani arrestati per istigazione all’odio razziale La Questura di Parigi… - TUTTOJUVE_COM : VITINHA a RMC Sport: “ Nel secondo tempo avremmo dovuto controllare meglio il match” - TUTTOJUVE_COM : Rabiot a RMC Sport: “ Abbiamo dei rimpianti perché abbiamo subito due gol e questo ha cambiato il match” - zooky6593 : @Duttale @maartilopi I soldi ce li mette Exor (700 in 4 anni). All'estero allegri viene ridicolizzato da RMC sport… - Morzon70 : ?@juventusfc? Analisi perfetta. Magari per sbaglio qualcuno di voialtri inetti la legge (semprechè Agnelli ve lo co… -