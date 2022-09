Risparmio gas, il piano del MITE (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nello scenario peggiore di quella che è di fatto diventata una guerra dell’energia, il Cremlino potrebbe decidere di interrompere totalmente i flussi di gas verso il nostro Paese. Ecco perché, nella giornata di ieri, il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato un piano di sobrietà e Risparmio energetico che riduca di circa 5,3 miliardi di metri cubi la domanda di metano proveniente dalla Russia. Il piano contiene misure applicate a livello amministrativo, quindi obbligatorie per gli impianti ad uso residenziale, negli uffici pubblici e privati e nei locali commerciali, promuovendo in seconda battuta una serie di comportamenti virtuosi che tutti i cittadini possono adottare per portare il Paese a risparmiare ulteriori 2,7 miliardi di metri cubi all’anno di gas, nel solco di uno studio dell’Agenzia Enea per il ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nello scenario peggiore di quella che è di fatto diventata una guerra dell’energia, il Cremlino potrebbe decidere di interrompere totalmente i flussi di gas verso il nostro Paese. Ecco perché, nella giornata di ieri, il Ministero della Transizione Ecologica ha approvato undi sobrietà eenergetico che riduca di circa 5,3 miliardi di metri cubi la domanda di metano proveniente dalla Russia. Ilcontiene misure applicate a livello amministrativo, quindi obbligatorie per gli impianti ad uso residenziale, negli uffici pubblici e privati e nei locali commerciali, promuovendo in seconda battuta una serie di comportamenti virtuosi che tutti i cittadini possono adottare per portare il Paese a risparmiare ulteriori 2,7 miliardi di metri cubi all’anno di gas, nel solco di uno studio dell’Agenzia Enea per il ...

