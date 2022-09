Risparmio energetico: Von der Leyen anticipa il piano della Ue (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Presidente von der Leyen anticipa ai mass media alcuni punti fondamentali del piano di Risparmio energetico della Ue per ridurre la dipendenza da Putin, elogiandone già fin d'ora l'efficacia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Presidente von derai mass media alcuni punti fondamentali deldiUe per ridurre la dipendenza da Putin, elogiandone già fin d'ora l'efficacia L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Termosifoni accesi fino a 2 ore in meno e fino a 2 gradi in meno nella stagione invernale, soprattutto nelle aree d… - leorenas1 : ok, gas a intermittenza, docce tiepide e tv a pedali, però ieri ho sentito il direttore di UNA fonderia affermare c… - maddavvvero : RT @vecchiotrombone: A proposito di questo sproloquio su risparmio energetico e razionamenti, che sembra la fine del mondo, ricordo ai giov… - 51Rosaria : RT @Ste_Mazzu: Nell'ambito della campagna governativa per il risparmio energetico, previste pene severissime per i suicidi che dovessero sc… - Daniele_Manca : Risparmio energetico, lavatrici a pieno carico e 1 grado in meno in casa: la campagna del governo perché ognuno di… -