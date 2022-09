Risorse idriche, De Luca: “La Campania verso l’autonomia” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo diventare assolutamente autonomi per l’acqua, sia potabile che per l’uso agricolo: un tema che stiamo affrontando decisamente partendo dalla chiusura dei cantieri”. Lo ha detto ad Avellino il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, a proposito del piano idrico regionale in corso di definizione. De Luca ha anche reso noto l’accordo, in dirittura d’arrivo, con la Regione Puglia: “Dopo decenni, per la prima volta, avremo un risarcimento anche economico per le forniture idriche delle sorgenti irpine di Caposele all’Acquedotto Pugliese, che in larga misura riverseremo sui comuni interessati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dobbiamo diventare assolutamente autonomi per l’acqua, sia potabile che per l’uso agricolo: un tema che stiamo affrontando decisamente partendo dalla chiusura dei cantieri”. Lo ha detto ad Avellino il presidente della, Vincenzo De, a proposito del piano idrico regionale in corso di definizione. Deha anche reso noto l’accordo, in dirittura d’arrivo, con la Regione Puglia: “Dopo decenni, per la prima volta, avremo un risarcimento anche economico per le fornituredelle sorgenti irpine di Caposele all’Acquedotto Pugliese, che in larga misura riverseremo sui comuni interessati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

