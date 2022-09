Riscaldamento ridotto di 1 grado e docce brevi, arriva il piano anti-bollette (Di mercoledì 7 settembre 2022) Riscaldamento ridotto di un grado per gli edifici. E' questa una delle misure previste dal piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale messo a punto dal ministero della Transizione ecologica. "I valori indicati all`articolo 3, comma 1, del Dpr n.74/2013 sono ridotti di 1 grado: 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici", si legge nel piano.Le stime dell'impatto di tutte le misure di contenimento indicate dal Regolamento pubblicato dal Mite portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di metri cubi di gas, considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 miliardi di Smc di gas) e i risparmi ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 settembre 2022)di unper gli edifici. E' questa una delle misure previste dalnazionale di contenimento dei consumi di gas naturale messo a punto dal ministero della Transizione ecologica. "I valori indicati all`articolo 3, comma 1, del Dpr n.74/2013 sono ridotti di 1: 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici", si legge nel.Le stime dell'impatto di tutte le misure di contenimento indicate dal Regolamento pubblicato dal Mite portano ad un potenziale di circa 5,3 miliardi di metri cubi di gas, considerando la massimizzazione della produzione di energia elettrica da combustibili diversi dal gas (circa 2,1 miliardi di Smc di gas) e i risparmi ...

