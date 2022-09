Rinnovabili, il governo sblocca impianto geotermico e parco eolico in Toscana. Ribaltato il parere della Soprintendenza (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il consiglio dei ministri del 1 settembre 2022 ha chiuso due questioni molto discusse. Via libera alla realizzazione dell’impianto geotermico con relative opere connesse, nel Comune senese di Abbadia San Salvatore, proposto da Sorgenia Le Cascinelle. Ma anche al progetto dell’impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore”, localizzato nei comuni fiorentini di Vicchio e Dicomano, e delle opere ed infrastrutture accessorie nei comuni di San Godenzo, Rufina e Dicomano, proposto da AGSM Verona. Entrambe le opere volute strenuamente dalla Regione Toscana. Nonostante i reiterati pareri negativi delle locali sedi della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la forte avversione mostrata dai territori interessati. Il progetto della Centrale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il consiglio dei ministri del 1 settembre 2022 ha chiuso due questioni molto discusse. Via libera alla realizzazione dell’con relative opere connesse, nel Comune senese di Abbadia San Salvatore, proposto da Sorgenia Le Cascinelle. Ma anche al progetto dell’denominato “Monte Giogo di Villore”, localizzato nei comuni fiorentini di Vicchio e Dicomano, e delle opere ed infrastrutture accessorie nei comuni di San Godenzo, Rufina e Dicomano, proposto da AGSM Verona. Entrambe le opere volute strenuamente dalla Regione. Nonostante i reiterati pareri negativi delle locali sediArcheologia, Belle Arti e Paesaggio e la forte avversione mostrata dai territori interessati. Il progettoCentrale ...

