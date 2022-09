(Di mercoledì 7 settembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color: atreperLa polizia locale ha concluso nei giorni scorsi due indagini che hanno portato a denunciare all’autorità giudiziaria tre persone per violazioniper: i casi Il primo caso riguarda l’abbandono di numerose cassette evari in via Origona a Castellazzo, abbandono ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Il Notiziario

Dopo tre anni di guerra di carte. E di Covid. Nel mezzo c'è una corrispondenza molto ... Nel frattempo, accanto al cartello di sosta vietata, vengono abbandonati i. Ma per tutto ciò, non ...... con cella monodedicata acontenenti amianto, era stata avanzata prima dell' istituzione ...se la questione si chiuderà qui o se ci sono spiragli per un'altra battaglia a colpi di carte. ... Rifiuti, a Bollate: tre uomini denunciati peri reati ambientali gli agenti del comando di Bollate sono riusciti a risalire ad un’attività commerciale ortofrutticola di Saronno e denunciare per abbandono di rifiuti il titolare. La seconda indagine invece ha ...Nonostante i ripetuti avvisi per ora decisamente bonari del sindaco Rapinese e dell’assessore all’Ambiente Lombardi (qui il video), in piazza Volta a Como c’è ancora qualcuno che non ha capito, o non ...