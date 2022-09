Ridurre i consumi energetici: ecco come sfruttare al meglio gli elettrodomestici (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha pubblicato ieri il piano nazionale di contenimento gas predisponendo un decreto, operativo entro fine settembre, che intende Ridurre i consumi degli impianti di riscaldamento ad uso residenziale, negli uffici pubblici e privati e nei locali commerciali in tutto il Paese. Leggi anche : Contratto di Luce Sociale: che cos’è, a cosa serve e come funziona Tagliare la domanda di metano di 5,3 miliardi di metri cubi La volontà è di tagliare di 5,3 miliardi di metri cubi la domanda di metano nazionale. Si raccomandano anche comportamenti volontari da parte della popolazione per far salire i risparmi di altri 2,7 miliardi di metri cubi adottando una serie di semplici prescrizioni che saranno oggetto di una campagna di sensibilizzazione della Presidenza del Consiglio nei prossimi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha pubblicato ieri il piano nazionale di contenimento gas predisponendo un decreto, operativo entro fine settembre, che intendedegli impianti di riscaldamento ad uso residenziale, negli uffici pubblici e privati e nei locali commerciali in tutto il Paese. Leggi anche : Contratto di Luce Sociale: che cos’è, a cosa serve efunziona Tagliare la domanda di metano di 5,3 miliardi di metri cubi La volontà è di tagliare di 5,3 miliardi di metri cubi la domanda di metano nazionale. Si raccomandano anche comportamenti volontari da parte della popolazione per far salire i risparmi di altri 2,7 miliardi di metri cubi adottando una serie di semplici prescrizioni che saranno oggetto di una campagna di sensibilizzazione della Presidenza del Consiglio nei prossimi ...

