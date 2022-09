Ricordi Rose McGowan di Streghe? Ecco com’è diventata (FOTO). Incredibile! (Di mercoledì 7 settembre 2022) I fan di “Streghe” (“Charmed”) ricorderanno sicuramente che dalla quarta stagione, dopo la morte nella terza di Prue/Shannen Doherty, è arrivata nel cast un’altra bellissima attrice: Rose McGowan. Interpretava Paige Matthews, sorellastra delle tre sorelle Halliwell. Pochi giorni fa ha festeggiato il suo compleanno ed è tornata ad attaccare Alyssa Milano, che interpretava Phoebe. Cosa è successo? com’è ora Rose? Scopriamolo insieme! Rose McGowan oggi L’altro ieri, lunedì 5 settembre, Rose McGowan ha compiuto 49 anni. E’ nata a Certaldo, in provincia di Firenze, e ci è rimasta fino a quando di anni ne aveva 9. Dopo aver vissuto in Canada, si è trasferita definitivamente negli Stati Uniti, dove ha iniziato a recitare in un piccolo ruolo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 7 settembre 2022) I fan di “” (“Charmed”) ricorderanno sicuramente che dalla quarta stagione, dopo la morte nella terza di Prue/Shannen Doherty, è arrivata nel cast un’altra bellissima attrice:. Interpretava Paige Matthews, sorellastra delle tre sorelle Halliwell. Pochi giorni fa ha festeggiato il suo compleanno ed è tornata ad attaccare Alyssa Milano, che interpretava Phoebe. Cosa è successo?ora? Scopriamolo insieme!oggi L’altro ieri, lunedì 5 settembre,ha compiuto 49 anni. E’ nata a Certaldo, in provincia di Firenze, e ci è rimasta fino a quando di anni ne aveva 9. Dopo aver vissuto in Canada, si è trasferita definitivamente negli Stati Uniti, dove ha iniziato a recitare in un piccolo ruolo ...

