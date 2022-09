Resto al Sud, dal 15 al 30 settembre la Regione apre nuova finestra per richiedere le agevolazioni regionali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una seconda finestra per richiedere il contributo della Regione Siciliana, sotto forma di credito d’imposta, previsto per i beneficiari della misura “Resto al Sud”. Dal 15 settembre sino alle ore 12 del 30 settembre, infatti, sarà possibile presentare istanza direttamente sulla piattaforma on line https://Restoalsud.Regione.sicilia.it/index.html (a cui si accede tramite Spid). La documentazione generata dovrà poi essere inviata via pec al dipartimento Finanze e credito dell’assessorato regionale all’Economia, secondo le modalità illustrate nelle istruzioni per la compilazione. È quanto dispone il decreto assessoriale n. 41 del 10 agosto. I fondi disponibili residuati per il 2022 ammontano a 1 milione 972 mila e 314 euro. Si tratta della misura ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una secondaperil contributo dellaSiciliana, sotto forma di credito d’imposta, previsto per i beneficiari della misura “al Sud”. Dal 15sino alle ore 12 del 30, infatti, sarà possibile presentare istanza direttamente sulla piattaforma on line https://alsud..sicilia.it/index.html (a cui si accede tramite Spid). La documentazione generata dovrà poi essere inviata via pec al dipartimento Finanze e credito dell’assessorato regionale all’Economia, secondo le modalità illustrate nelle istruzioni per la compilazione. È quanto dispone il decreto assessoriale n. 41 del 10 agosto. I fondi disponibili residuati per il 2022 ammontano a 1 milione 972 mila e 314 euro. Si tratta della misura ...

