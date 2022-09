(Di mercoledì 7 settembre 2022) “Faccio fatica ad entrare in una discussione tecnica e per questo non voglio commentare questadel. Mi hae ieri quando l’ho saputo ho”. Lo ha detto il presidente dell’Associazione italiana allenatori di calcio (Aiac),, commentando all’Adnkronos ladeldi esonerare Sinisadopo diversi anni sulla panchina dei felsinei. SportFace.

Renzo Ulivieri: "Ho pianto per l'esonero di Mihajlovic, la decisione del Bologna mi ha fatto male" Roma, 7 set. - (Adnkronos) - "Faccio fatica ad entrare in una discussione tecnica e per questo non voglio commentare questa decisione del Bologna. Mi ha fatto male e ieri quando l'ho saputo ho pianto"