«Referendum di annessione in Ucraina il 4 novembre», pressing del partito di Putin nel giorno dell’Unità nazionale russa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, ha proposto di indire un Referendum il 4 novembre per permettere ai cittadini del Donbass di votare sull’annessione dei territori ucraini. Una data tutt’altro che casuale, dal momento che quel giorno in Russia si celebrerà la Giornata dell’Unità nazionale. «È corretto tenere un Referendum nel Donbass e nei territori liberati il 4 novembre», ha commentato Andrey Turchak, segretario generale del partito Russia Unita. «La Giornata dell’Unità nazionale è una data storica che ci unisce tutti nello spazio del mondo russo, che gli abitanti del Donbass e dei territori liberati sognano». Secondo quanto riporta Tass, agenzia di stampa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Russia Unita, ildi Vladimir, ha proposto di indire unil 4per permettere ai cittadini del Donbass di votare sull’dei territori ucraini. Una data tutt’altro che casuale, dal momento che quelin Russia si celebrerà la Giornata. «È corretto tenere unnel Donbass e nei territori liberati il 4», ha commentato Andrey Turchak, segretario generale delRussia Unita. «La Giornataè una data storica che ci unisce tutti nello spazio del mondo russo, che gli abitanti del Donbass e dei territori liberati sognano». Secondo quanto riporta Tass, agenzia di stampa ...

dibellagf : Salvini ha promesso più autonomia alle regioni del Nord. Si rischia di tramutar l'Italia in una confederazione. Mag… - Kalmha : RT @TgLa7: Il partito di #Putin, Russia Unita, propone un referendum di annessione dei territori ucraini il 4 novembre. - patrizia_nardi : RT @TgLa7: Il partito di #Putin, Russia Unita, propone un referendum di annessione dei territori ucraini il 4 novembre. - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: #Referendum in #Donbass, la strategia di #Putin per l'#Ucraina #7settembre #iltempoquotidiano - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Il partito di #Putin, Russia Unita, ha proposto di tenere un referendum sull'annessione dei territori ucraini sotto… -