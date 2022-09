Real Madrid: infortunio muscolare alla coscia destra per Benzema (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo che ieri nella gara contro il Celtic era prematuramente uscito dal campo, l’attaccante del Real Madrid, Karim Benzema ha effettuato dei test medici, che, come riporta una nota del club, hanno evidenziato “un infortunio al muscolo semitendinoso e un sovraccarico al quadricipite, entrambi alla coscia destra”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo che ieri nella gara contro il Celtic era prematuramente uscito dal campo, l’attaccante del, Karimha effettuato dei test medici, che, come riporta una nota del club, hanno evidenziato “unal muscolo semitendinoso e un sovraccarico al quadricipite, entrambi”. SportFace.

elchiringuitotv : ?? VINI-BENZEMA-VALVERDE ? ?? XI DEL Real MADRID (VS. Celtic) #UCL ?? YT: - DiMarzio : #ChampionsLeague | @realmadrid, infortunio per #Benzema nel primo tempo: l'attaccante francese ha accusato un probl… - SkySport : ULTIM'ORA REAL MADRID Lesione muscolare alla coscia destra per #Benzema L'infortunio nella sfida di Champions cont… - sportface2016 : #RealMadrid: infortunio muscolare alla coscia destra per #Benzema - TitoDarca : RT @pallonatefaccia: La curva del #Celtic Park di Glasgow, ieri sera per la sfida di Champions League contro il Real Madrid, era tappezzata… -