RB Lipsia, esonerato Tedesco. Fatale la batosta in Champions (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Lipsia. La decisione del club è arrivata dopo la pesante sconfitta (4 - 1) nell'esordio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. L'annuncio è ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Domeniconon è più l'allenatore del. La decisione del club è arrivata dopo la pesante sconfitta (4 - 1) nell'esordio inLeague contro lo Shakhtar Donetsk. L'annuncio è ...

DiMarzio : #UCL | @RBLeipzig, esonerato Domenico #Tedesco - Leonard74256242 : Domenico Tedesco è stato quest’oggi esonerato dal Lipsia. Fatale la sconfitta ieri sera in Champions League contro… - MattiaMelara5 : @Krafftdellenevi giustamente se esoneri allegri prendi l’esonerato del lipsia ?? nun fa na piega - sportli26181512 : Lipsia, esonerato Tedesco: due candidati per sostituirlo: Dopo un avvio di stagione complicato con 5 punti in 5 par… - ilmionapoli : Chelsea e Lipsia esonerano Tuchel e Tedesco: decisive le sconfitte in Champions -