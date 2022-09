Raffaella Carrà nella moneta da 5 euro della Serie Grandi Artisti Italiani: omaggio all’icona (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per gli appassionati di collezionismo e per gli amanti di Raffaella Carrà: una moneta dal valore di 5 euro per commemorare la storia e il talento di un’indimenticabile artista. Era il 5 luglio di un anno fa quando la cantante, ballerina e presentatrice è venuta a mancare. Ed è dalla volontà di omaggiare l’unicità del personaggio che, come riporta l’Ansa, anche se ancora non è ufficiale, il nome di questa straordinaria donna dovrebbe entrare a far parte alla collezione speciale dedicata ai Grandi Artisti Italiani. Raffaella Carrà è stata grande in tutto. Una personalità raggiante, innovativa e particolare. Dalle sue canzoni al suo iconico caschetto biondo. Ma la Carrà è stata anche simbolo di libertà e rivoluzione, ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Per gli appassionati di collezionismo e per gli amanti di: unadal valore di 5per commemorare la storia e il talento di un’indimenticabile artista. Era il 5 luglio di un anno fa quando la cantante, ballerina e presentatrice è venuta a mancare. Ed è dalla volontà di omaggiare l’unicità del personaggio che, come riporta l’Ansa, anche se ancora non è ufficiale, il nome di questa straordinaria donna dovrebbe entrare a far parte alla collezione speciale dedicata aiè stata grande in tutto. Una personalità raggiante, innovativa e particolare. Dalle sue canzoni al suo iconico caschetto biondo. Ma laè stata anche simbolo di libertà e rivoluzione, ...

