Quotidiani sportivi | le prime pagine | Juve sconfitta di misura dal PSG

DiMarzio : Le #PrimePagine dei quotidiani sportivi e non in edicola oggi mercoledì #7settembre - zazoomblog : Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi – 7 settembre - #prime #pagine #quotidiani #sportivi - ZonaBianconeri : RT @PianetaMilan: #Quotidiani sportivi, le #primepagine: @juventusfc sconfitta di misura dal @PSG_inside - #UCL @ChampionsLeague #Champions… - serieAnews_com : Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi ?? - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Quotidiani sportivi, le #primepagine: @juventusfc sconfitta di misura dal @PSG_inside - #UCL @ChampionsLeague #Champions… -

Non a caso oggi inon premiano CDK con voti brillanti, anzi, tante le bocciature ricevute così come dopo il derby di sabato scorso. Pioli fa da parafulmine con De Ketelaere , ...Commenta per primo Tanta Champions nelle prime pagine deiin edicola oggi. Da una parte l'analisi delle gare di Milan e Juve, dall'altra la presentazione dei debutti in Europa di Inter e Napoli che giocheranno stasera. La Gazzetta dello ...E' sempre il grande protagonista di questi giorni in casa granata. "FantaVlasic e il patto con Juric" è il titolo scelto da Tuttosport per la prima pagina di oggi. "Un ...Anche il Corriere dello Sport dedica la parte del quotidiano a tema Fiorentina alle parole di Rocco Commisso: "Fiorentina, voglio patti chiari", questo il titolo che il quotidiano ...