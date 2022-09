Quasi pronto Mtg-I1, il satellite meteo che rivoluzionerà le previsioni in Europa (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - E' entrato nella fase di integrazione finale, prima della partenza per il lancio da Kourou, il satellitemeteo Mtg-I1 destinato a rivoluzionare le previsioni meteorologiche in Europa. Mtg-I1 è infatti il primo satellite per immagini della flotta meteosat di terza generazione. Thales Alenia Space (joint venture fra Thales 67% e Leonardo 33%), in qualità di primo contraente per i satelliti meteosat di Terza Generazione (Mtg), ha annunciato che sta ultimando l'integrazione del satellite Mtg-I1 che partirà a breve per il Guiana Space Centre di Kourou, nella Guyana Francese, dove il lancio è previsto per la fine del 2022 con il vettore Ariane 5. Mtg-I1 è il primo satellite per immagini del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - E' entrato nella fase di integrazione finale, prima della partenza per il lancio da Kourou, ilMtg-I1 destinato a rivoluzionare lerologiche in. Mtg-I1 è infatti il primoper immagini della flottasat di terza generazione. Thales Alenia Space (joint venture fra Thales 67% e Leonardo 33%), in qualità di primo contraente per i satellitisat di Terza Generazione (Mtg), ha annunciato che sta ultimando l'integrazione delMtg-I1 che partirà a breve per il Guiana Space Centre di Kourou, nella Guyana Francese, dove il lancio è previsto per la fine del 2022 con il vettore Ariane 5. Mtg-I1 è il primoper immagini del ...

