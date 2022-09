Quarta giornata EuroBasket 2022: l’Italia stende la Croazia e vola agli ottavi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Immediato riscatto dell’Italia nella Quarta giornata EuroBasket 2022. Gli azzurri , trascinati da Pajola e Melli, vincono contro la Croazia per 81-76 e strappano il pass per gli ottavi. Giovedì ultima partita del girone contro la Gran Bretagna. Quarta giornata EuroBasket 2022: COSA È ACCADUTO TRA ITALIA E Croazia? Avvio convincente degli azzurri contro una Croazia che comunque rimane in partita nonostante diverse palle perse. Il primo quarto finisce 22-17 per gli uomini di Pozzecco che, nonostante diversi errori nel secondo quarto, rimangono ancora davanti. Gli avversari hanno un moto d’orgoglio nel terzo quarto operando il sorpasso grazie ad un parziale di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 settembre 2022) Immediato riscatto delnella. Gli azzurri , trascinati da Pajola e Melli, vincono contro laper 81-76 e strappano il pass per gli. Giovedì ultima partita del girone contro la Gran Bretagna.: COSA È ACCADUTO TRA ITALIA E? Avvio convincente degli azzurri contro unache comunque rimane in partita nonostante diverse palle perse. Il primo quarto finisce 22-17 per gli uomini di Pozzecco che, nonostante diversi errori nel secondo quarto, rimangono ancora davanti. Gli avversari hanno un moto d’orgoglio nel terzo quarto operando il sorpasso grazie ad un parziale di ...

