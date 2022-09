Quale sarebbe il miglior governo possibile. Il mosaico di Fusi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ma adesso, adesso che le carte sono praticamente tutte scoperte. Adesso che l’emergenza gas ha fatto irruzione nella campagna elettorale immergendo in un bagno (gelato ovviamente) di realtà fumisterie e promesse pindariche. Adesso che gli tutti gli allarmi democratici sono stati lanciati e le bicamerali tutte riproposte. Adesso che il centrodestra si gonfia ogni giorno di più e si divide allo stesso modo. Adesso che il centrosinistra si consolida rattrappendosi e il partito di Conte surfeggia sul reddito di cittadinanza scambiando l’onda per la terraferma. Adesso insomma, ossia a meno di tre settimane dall’apertura delle urne, cosa bisogna auspicarsi dal voto del 25 settembre, Quale esito è preferibile per riassorbire la crisi di sistema che avvolge l’Italia come un sudario da più di trent’anni? Tradotto in soldoni. È più auspicabile la vittoria netta di uno degli ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ma adesso, adesso che le carte sono praticamente tutte scoperte. Adesso che l’emergenza gas ha fatto irruzione nella campagna elettorale immergendo in un bagno (gelato ovviamente) di realtà fumisterie e promesse pindariche. Adesso che gli tutti gli allarmi democratici sono stati lanciati e le bicamerali tutte riproposte. Adesso che il centrodestra si gonfia ogni giorno di più e si divide allo stesso modo. Adesso che il centrosinistra si consolida rattrappendosi e il partito di Conte surfeggia sul reddito di cittadinanza scambiando l’onda per la terraferma. Adesso insomma, ossia a meno di tre settimane dall’apertura delle urne, cosa bisogna auspicarsi dal voto del 25 settembre,esito è preferibile per riassorbire la crisi di sistema che avvolge l’Italia come un sudario da più di trent’anni? Tradotto in soldoni. È più auspicabile la vittoria netta di uno degli ...

