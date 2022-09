Putin: “Isolare la Russia è impossibile”. E usa di nuovo la minaccia del grano: “Parlerò con Erdogan per limitare l’export verso l’Ue” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Isolare la Russia è impossibile”. Vladimir Putin torna a parlare e lo fa scagliandosi contro le sanzioni imposte da Stati uniti e Unione europea, nel bel mezzo della nuova guerra del gas che è entrata nel vivo con il blocco alle forniture attraverso il Nord Stream 1 e in vista del prossimo inverno. Il capo del Cremlino, intervenuto all’Eastern Economic Forum di Vladivostok, ha dichiarato che “la Russia non ha perso e non sta perdendo nulla a causa della ‘operazione speciale’, ma ha anzi rafforzato la propria sovranità. L’economia globale attraversa un periodo difficile, ma la logica della cooperazione vincerà sicuramente”. Ed è tornato a usare la minaccia del grano: “Parlerò con Erdogan per ridurre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “la”. Vladimirtorna a parlare e lo fa scagliandosi contro le sanzioni imposte da Stati uniti e Unione europea, nel bel mezzo della nuova guerra del gas che è entrata nel vivo con il blocco alle forniture attrail Nord Stream 1 e in vista del prossimo inverno. Il capo del Cremlino, intervenuto all’Eastern Economic Forum di Vladivostok, ha dichiarato che “lanon ha perso e non sta perdendo nulla a causa della ‘operazione speciale’, ma ha anzi rafforzato la propria sovranità. L’economia globale attraversa un periodo difficile, ma la logica della cooperazione vincerà sicuramente”. Ed è tornato a usare ladel: “conper ridurre ...

