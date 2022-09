Putin è il responsabile della crisi energetica, noi stiamo con l’Europa. Parla Pera (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ha scommesso su Giorgia Meloni, mettendo in gioco la sua cultura, la sua competenza e la voglia di portare avanti riforme “indifferibili”. Marcello Pera, accademico, filosofo e già presidente del Senato è uno dei candidati ‘eccellenti’ con la quale la leader di Fratelli d’Italia sta percorrendo la strada verso Palazzo Chigi. A Formiche.net Pera spiega quali sono le motivazioni del suo impegno e gli obiettivi che si è prefissato di portare a compimento. Presidente, un uomo di storia liberale come lei, scende in campo con un partito di impronta sovranista e conservatrice come Fratelli d’Italia. Da cosa è motivata questa scelta? Sono un liberale, nel senso che apprezzo tutte le principali libertà dei moderni, a cominciare da quelle economiche e politiche. E sono un conservatore, perché ritengo che le nostre libertà devono essere compatibili con la ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ha scommesso su Giorgia Meloni, mettendo in gioco la sua cultura, la sua competenza e la voglia di portare avanti riforme “indifferibili”. Marcello, accademico, filosofo e già presidente del Senato è uno dei candidati ‘eccellenti’ con la quale la leader di Fratelli d’Italia sta percorrendo la strada verso Palazzo Chigi. A Formiche.netspiega quali sono le motivazioni del suo impegno e gli obiettivi che si è prefissato di portare a compimento. Presidente, un uomo di storia liberale come lei, scende in campo con un partito di impronta sovranista e conservatrice come Fratelli d’Italia. Da cosa è motivata questa scelta? Sono un liberale, nel senso che apprezzo tutte le principali libertà dei moderni, a cominciare da quelle economiche e politiche. E sono un conservatore, perché ritengo che le nostre libertà devono essere compatibili con la ...

