Putin denuncia “pressioni di Usa e Ue sull’Aiea per il rapporto su Zaporizhzhia”. Kiev: “Mandate i Caschi Blu nella centrale” (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Russia denuncia “pressioni da parte di Usa e Ue” sugli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) riguardo agli scontri intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto Vladimir Putin in persona parlando all’Eastern Economic Forum di Vladivostok dove ha affermato che i tecnici “non possono dichiarare direttamente che la centrale di Zaporizhzhia viene bombardata dal territorio ucraino, con il rischio di minare la sicurezza nucleare“. Il presidente russo ha voluto chiarire che si fida assolutamente del rapporto che verrà preparato dall’Agenzia, “un’organizzazione internazionale molto responsabile. Il leader è una persona molto professionale”, ma già in mattinata il ministro degli Esteri, Serghej Lavrov, aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) La Russiada parte di Usa e Ue” sugli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) riguardo agli scontri intorno allanucleare di. Lo ha detto Vladimirin persona parlando all’Eastern Economic Forum di Vladivostok dove ha affermato che i tecnici “non possono dichiarare direttamente che ladiviene bombardata dal territorio ucraino, con il rischio di minare la sicurezza nucleare“. Il presidente russo ha voluto chiarire che si fida assolutamente delche verrà preparato dall’Agenzia, “un’organizzazione internazionale molto responsabile. Il leader è una persona molto professionale”, ma già in mattinata il ministro degli Esteri, Serghej Lavrov, aveva ...

