Pussy Riot | «Il nostro manifesto di rivolta punk»

Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: TAM Teatro Arcimboldi Milano è lieta di annunciare l’unica tappa italiana della performance trasgressiva delle Pussy R… - Gazzettadmilano : TAM Teatro Arcimboldi Milano è lieta di annunciare l’unica tappa italiana della performance trasgressiva delle Puss… - Gazzettadmilano : Pussy Riot al Teatro degli Arcimboldi domenica 11. - DarthPump : Pussy Riot, 'portiamo il nostro attivismo ovunque' - fisco24_info : Pussy Riot, 'portiamo il nostro attivismo ovunque': Artiste russe a teatro Arcimboldi: 'Ognuno faccia propria parte' -

Punto Informatico

Le dissidenti russe domenica in Italia (e la portavoce Maria Alyokhina ospite del «Tempo delle donne»): «Il nostro show tra musica e teatro, esportiamo la ribellione» ...Il collettivo punk femminista in scena l'11 settembre agli Arcimboldi. "Chi resta per informare su quello che avviene a Mosca finisce in ...