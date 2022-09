Può Politico essere apolitico? Tra Trump e Israele | come si muove il nuovo editore tedesco

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Rimanere sulla notizia, senza lasciare traccia della propria opinione, è una regola del giornalismo, una delle prime adviolata. Lo sa bene l’Mathias Döpfner, Ceo del gruppo di media Axel Springer che, tra i tanti, detiene i tedeschi Bild, Die Welt, il polacco Fakt e, da qualche tempo, anche lo statunitense. Quella che al Washington post lui stesso definisce la sua “scommessa più grande e contraria”, ovvero dimostrare cheapartitici è in realtà il posizionamento di maggior successo”, si è in realtà dimostrata vera solo nelle intenzioni. È sempre il Wp a ripercorrere la storia del giornalista, scrittore ed, che durante la sua carriera non ha mai nascosto la sua opinione. Ci mancherebbe, si potrebbe obiettare a buon ragione. Tuttavia, l’esigenza che ha spinto ...