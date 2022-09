Psg-Juventus, aperta un’indagine: “arrestate quattro persone per ululati razzisti e saluti romani” | VIDEO (Di mercoledì 7 settembre 2022) La stagione in Champions League per la Juventus si è aperta con una sconfitta, il Psg ha conquistato con merito i primi tre punti della fase a gironi. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1, il grande protagonista è stato l’attaccante Mbappé che ha messo a segno una doppietta. La risposta del club bianconero è arrivata con McKennie, poi qualche occasione ma la difesa di casa si è salvata. La partita ha portato anche motivi di grande discussione per il comportamento di alcuni tifosi. La Prefettura di Parigi ha aperto un’indagine dopo la diffusione di un VIDEO “per pubblica provocazione all’odio razziale”. quattro persone sono state arrestate, secondo una televisione francese la Juventus “potrebbe decidere di dar seguito a questi incidenti punendo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) La stagione in Champions League per lasi ècon una sconfitta, il Psg ha conquistato con merito i primi tre punti della fase a gironi. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1, il grande protagonista è stato l’attaccante Mbappé che ha messo a segno una doppietta. La risposta del club bianconero è arrivata con McKennie, poi qualche occasione ma la difesa di casa si è salvata. La partita ha portato anche motivi di grande discussione per il comportamento di alcuni tifosi. La Prefettura di Parigi ha apertodopo la diffusione di un“per pubblica provocazione all’odio razziale”.sono state, secondo una televisione francese la“potrebbe decidere di dar seguito a questi incidenti punendo ...

GiovaAlbanese : Il #PSG ha grandi campioni: fanno tutto loro e son belli da vedere, se non giocano contro la tua squadra. Per la… - DiMarzio : Dalla #SerieC a titolare contro il ?@PSG_inside? : #Miretti sulle orme di Marchisio - JuventusFCYouth : #Under19 | @UEFAYouthLeague 1° giornata ?? PSG ?? Juventus ??? Martedì 6 settembre ? 14:00 Forza ragazzi! ???? #UYL - CalcioWeb : E' stata aperta un'indagine su #PsgJuventus: arrestate quattro persone per il comportamento durante il match di Cha… - CesareCariddi : RT @lUltimoUomo: Il PSG può segnare due gol a chiunque e la Juventus è riuscita a tenere la partita aperta fino alla fine, eppure non si pu… -