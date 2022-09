Psg - Juve, quattro tifosi bianconeri fermati per insulti razzisti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Saluti nazisti, insulti razzisti e alla fine quattro fermi e una denuncia. È andata così la serata per alcuni sostenitori della Juventus, ieri al Parco dei Principi, durante la partita di Champions ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Saluti nazisti,e alla finefermi e una denuncia. È andata così la serata per alcuni sostenitori dellantus, ieri al Parco dei Principi, durante la partita di Champions ...

