Progetto musicale per tutti gli ordini scolastici. Scopri la magia dell’opera a scuola e a teatro! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Opera Education è il Progetto che fa appassionare grandi e piccini all’opera dal 1996. Per l’anno scolastico 2022/23 proponiamo la rivisitazione dell’opera mozartiana “Il Flauto Magico” da 0 a 14 anni. Partecipa su tutto il territorio italiano come docente ai percorsi di formazione riconosciuti dal MIUR e vieni a teatro con la tua classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 settembre 2022) Opera Education è ilche fa appassionare grandi e piccini all’opera dal 1996. Per l’anno scolastico 2022/23 proponiamo la rivisitazionemozartiana “Il Flauto Magico” da 0 a 14 anni. Partecipa su tutto il territorio italiano come docente ai percorsi di formazione riconosciuti dal MIUR e vieni a teatro con la tua classe. L'articolo .

IlContiAndrea : È Materia (Pelle) il nuovo album di #MarcoMengoni, in uscita venerdì 7 ottobre. È il proseguimento del progetto mus… - orizzontescuola : Progetto musicale per tutti gli ordini scolastici. Scopri la magia dell’opera a scuola e a teatro! - bettydivi : RT @InkSonoro: Marco Mengoni 'Materia (PELLE)' ?? il preorder! Proseguimento del progetto musicale 'Materia', per mostrare le tre anime diff… - Clara14144446 : RT @IlContiAndrea: È Materia (Pelle) il nuovo album di #MarcoMengoni, in uscita venerdì 7 ottobre. È il proseguimento del progetto musicale… - marvelbowie : Allora le cose sono due, o mi vuole parlare di qualche progetto musicale o mi vuole parlare del suo amico (aka il t… -