Probabili formazioni Atalanta-Cremonese | sesta giornata Serie A 2022 2023

Le Probabili formazioni di Atalanta-Cremonese, match della sesta giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d'inizio alle 12:30 di domenica 11 settembre nella cornice del Gewiss Stadium. La formazione bergamasca vuole restare nei piani alti della classifica, Alvini vuole punti salvezza. La partita sarà trasmessa su Dazn e Sky. Atalanta – Da valutare le condizioni di Muriel, mentre è out Zapata. Koopmeiners veste i panni del leader a centrocampo. Hateboer e Zappacosta sulle fasce. Cremonese – Più Vasquez di Lochoshvili in difesa. Poi Bianchetti e Chiriches. Zanimacchia pronto dietro le punte Okereke e Dessers.

