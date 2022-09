Primoz Roglic e il richiamo dell' asfalto

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 settembre 2022) È come ci fosse un’attrazione irresistibile tra loro. Come se la prima lo chiamasse, lo bramasse, insistesse per averlo, e lui – si può davvero riuscire a fuggire da tanto desiderio? –, dopo aver lottato e cercato di allontanare il momento il più possibile, a un certo punto, non riuscisse a farne a meno e si concedesse a lei. Con però il pentimento di chi aveva detto basta e aveva pure creduto, e per parecchio, di esserci riuscito. La terra a essere imprecisi, l’a essere pignoli, il suolo a essere generici, vuole, reclama il suo corpo. Gli sussurra all’orecchio frasi dolci, ammalianti, il ricordo di quando si gettava con gli sci da un trampolino per avere la possibilità di illudersi di volare. Un’illusione, perché il salto con gli sci guarda al cielo, ma è la terra, che poi è neve, che conta, perché è lì e non ...