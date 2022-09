Prime Video, Spalletti: “Ronaldo lo sognavo in coppia con Osimhen. Liverpool? Spero che il Napoli sia pericoloso” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Luciano Spalletti ai microfoni di Amazon Prime Video ha parlato di Napoli-Liverpool e del mancato arrivo di Ronaldo. Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ai microfoni di Amazon Prime Video ha parlato dell’attesissimo match di Champions League contro il Liverpool,e del mancato arrivo di Cristiano Ronaldo: “Come me la immagino, questa gara di esordio in Champions? Ogni tanto mi va di confrontarmi con gli altri, con Klopp avrei perso, così con il tutore almeno non ci provo (ride, ndr)! Spero che il Napoli sia pericoloso: la leggerezza, la voglia di giocare questa competizione e la freschezza mentale di affrontare campioni come quelli ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lucianoai microfoni di Amazonha parlato die del mancato arrivo di. Luciano, allenatore del, ai microfoni di Amazonha parlato dell’attesissimo match di Champions League contro il,e del mancato arrivo di Cristiano: “Come me la immagino, questa gara di esordio in Champions? Ogni tanto mi va di confrontarmi con gli altri, con Klopp avrei perso, così con il tutore almeno non ci provo (ride, ndr)!che ilsia: la leggerezza, la voglia di giocare questa competizione e la freschezza mentale di affrontare campioni come quelli ...

