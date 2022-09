Presentato il nuovo iPhone 14 della Apple | tutti i prezzi e le novità

(Di mercoledì 7 settembre 2022)hala 14a serie del suo iconico e onnipresente, in occasione del suo primo evento di lancio di persona da prima dell'iniziopandemia di coronavirus. Standard, Plus e Pro: l'14 si fa in tre. Nelle prime due versioni, il design è praticamente identico a quello del predecessore. Resta il notch, la «tacca» che ingloba fotocamera frontale e sensori. L'14 di base ha un display da 6,1 pollici, il Max da 6,7 pollici.promette miglioramenti sotto la scocca, con un processore più veloce del 18% e una fotocamere più efficiente.14 Pro costerà 999 dollari, l'14 Pro Max costerà invece 1.099 dollari. Tra le funzionalità evidenziate da Cupertino, c'è il Crash Detection (che rileva se ...

fanpage : Apple ha presentato i nuovi modelli di Apple Watch Caratteristiche, prezzo e quando uscirà il nuovo smart watch… - NicolaViolet4 : RT @NicolaViolet4: ?????? Galaxy Tab Active4 Pro: ecco il nuovo tablet rugged di Samsung. Prezzo e disponibilità: Samsung quest'oggi ha pres… - queen_adnknesh : RT @361_magazine: Jessica Selassié attraverso le pagine di Chi magazine ha presentato il suo nuovo progetto - quellachecomme1 : Raga hanno già presentato il nuovo iPhone? #AppleEvent - 361_magazine : Jessica Selassié attraverso le pagine di Chi magazine ha presentato il suo nuovo progetto -

macitynet.it

" Le previsioni per il Sistema Moda contenute nel nostro Rapporto sul Commercio Estero... "E' diun settembre di ripartenze", ha dichiarato ai nostri microfoni il sindaco Beppe Sala, ...Nel 2020 , la Commissione europea hail Regolamento europeo sulle cripto attività (MiCA, ... dal momento che sono state particolarmente toccate dalregolamento . Secondo quanto ... Presentato Apple Watch Ultra, tutto nuovo per escursionisti La batteria è stato migliorata, per una vita più lunga e un migliore prestazione. La camera dell’iPhone14 presenta una tecnologia per luci e ombre migliori.Il nuovo modello standard è disponibile in due dimensioni, con diagonali dello schermo da 6,1 pollici e 6,7 pollici.