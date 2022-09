Premier League – Ufficiale: il Chelsea ha esonerato Tuchel | News (Di mercoledì 7 settembre 2022) Thomas Tuchel non è più il manager del Chelsea. Il club londinese lo ha esonerato dopo la sconfitta (0-1) in casa della Dinamo Zagabria Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 settembre 2022) Thomasnon è più il manager del. Il club londinese lo hadopo la sconfitta (0-1) in casa della Dinamo Zagabria

Clamoroso Chelsea: Tuchel esonerato Lo staff si occuperà della squadra in questi giorni, fino alla nomina di un nuovo tecnico "che avverrà rapidamente." In Premier League, invece, dopo le prime sei giornate, il Chelsea occupa il sesto ... Chelsea, esonerato il tecnico Tuchel Il Chelsea, che da fine maggio è diventato di proprietà del gruppo capitanato da Todd Boehly , non è partito benissimo neanche in Premier League raccogliendo 10 punti nelle prime 6 giornate con un ...