Premier League, Brighton-Crystal Palace rinviata per sciopero dei treni (Di mercoledì 7 settembre 2022) La sfida di Premier League tra il Brighton ed il Crystal Palace è stata rinviata a causa degli scioperi dei treni. I Seagulls avrebbero dovuto ospitare i loro rivali di West London all’Amex Stadium il 17 settembre. Lo riporta il Sun. In una dichiarazione del club della costa meridionale si legge: “È con rammarico che la L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 7 settembre 2022) La sfida ditra iled ilè stataa causa degli scioperi dei. I Seagulls avrebbero dovuto ospitare i loro rivali di West London all’Amex Stadium il 17 settembre. Lo riporta il Sun. In una dichiarazione del club della costa meridionale si legge: “È con rammarico che la L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - DiMarzio : #Chelsea: #Potter, #Pochettino e #Zidane tra i possibili sostituti dell'esonerato #Tuchel - juventusfc : UFFICIALE | Denis Zakaria continuerà la sua stagione in Premier League, con la maglia del @ChelseaFC In bocca al lupo, Zak! - rafgri70 : RT @CalcioFinanza: #PremierLeague, Brighton-Crystal Palace rinviata per sciopero dei treni - CalcioFinanza : #PremierLeague, Brighton-Crystal Palace rinviata per sciopero dei treni -