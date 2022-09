Premier League, Brighton-Crystal Palace rinviata: il motivo è insolito (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una decisione fuori dal comune. Una decisione atipica, soprattutto conoscendo quello che è il motivo che ha portato ad un unica inevitabile scelta: quella di rinviare la partita. Una di quelle motivazioni che non siamo abituati né a sentire e tanto meno a pensare, vista la moltitudine di possibilità che offre una città per portare i suoi tifosi allo stadio. Questa volta invece, i trasporti hanno influito, e non poco, sulla scelta della Premier League. In via del tutto eccezionale, la sfida tra Brighton e Crystal Palace è stata rinviata, a causa di uno sciopero dei treni previsto per la giornata di sabato. Brighton & Hove Albion (Photo by Ryan Pierse/Getty Images) Dopo un breve colloquio tra le autorità locali e la ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 7 settembre 2022) Una decisione fuori dal comune. Una decisione atipica, soprattutto conoscendo quello che è ilche ha portato ad un unica inevitabile scelta: quella di rinviare la partita. Una di quelle motivazioni che non siamo abituati né a sentire e tanto meno a pensare, vista la moltitudine di possibilità che offre una città per portare i suoi tifosi allo stadio. Questa volta invece, i trasporti hanno influito, e non poco, sulla scelta della. In via del tutto eccezionale, la sfida traè stata, a causa di uno sciopero dei treni previsto per la giornata di sabato.& Hove Albion (Photo by Ryan Pierse/Getty Images) Dopo un breve colloquio tra le autorità locali e la ...

