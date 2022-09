Portogallo | Figo sicuro | «Cristiano Ronaldo si presenterà al meglio al Mondiale»

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ex calciatore Luisha parlato diin otticacon ilLuis, storico ex calciatore portoghese, in una intervista a Football Talks ha parlato diin vista delin Qatar.– «Nessuno ha dubbi sulla qualità, la prestazione e la professionalità di. Sonoche siai Mondiali nelle migliori condizioni possibili. Senza dubbio, per la sua qualità e la sua grande professionalità, penso che ilpossa stare tranquillo su quello che può dare alla nazionale».– «Il ...

Il commento dell'ex giocatore sulla professionalità e qualità di CR7 e le ambizioni della Nazionale portoghese.