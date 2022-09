“Porta a porta”, Giorgia Meloni attacca Letta: “Parole gravissime, chieda scusa” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Per me quella di Letta è una affermazione gravissima”. Così Giorgia Meloni, ospite di Bruno Vespa alla trasmissione “porta a porta” in onda su Rai 1. La leader di Fratelli di Italia ha criticato duramente il segretario del Partito democratico per le sue affermazioni su Polonia e Ungheria. Un paio di giorni fa, infatti, Enrico Letta, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio, aveva esclamato: “Se l’Italia avrà un governo che sta nella serie A europea con Francia, Germania, Spagna, Bruxelles sarà una cosa positiva. Se invece sarà nella serie B europea con Ungheria e Polonia come interlocutori principali io dico che sarà peggio per l’Italia”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Sciopero benzinai a settembre, ci sarà o no? ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Per me quella diè una affermazione gravissima”. Così, ospite di Bruno Vespa alla trasmissione “” in onda su Rai 1. La leader di Fratelli di Italia ha criticato duramente il segretario del Partito democratico per le sue affermazioni su Polonia e Ungheria. Un paio di giorni fa, infatti, Enrico, intervenendo al Forum Ambrosetti a Cernobbio, aveva esclamato: “Se l’Italia avrà un governo che sta nella serie A europea con Francia, Germania, Spagna, Bruxelles sarà una cosa positiva. Se invece sarà nella serie B europea con Ungheria e Polonia come interlocutori principali io dico che sarà peggio per l’Italia”. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Sciopero benzinai a settembre, ci sarà o no? ...

