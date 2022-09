Polonia, trovati i resti di una “donna vampiro”. L’esperto analizza lo scheletro (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lo scheletro di una “donna vampiro” sarebbe stato ritrovato in Polonia. Sconcertante la forma della sepoltura Nelle ultime ore il ritrovamento dello scheletro di una “donna vampiro” genera un’ eco di grandi dimensioni tra archeologi e studiosi in materia. Stando ai resti scoperti in Polonia, la donna sarebbe stata seppellita con una falce intorno al collo e con un lucchetto fissato all’alluce sinistro per “impedire il suo ritorno dai morti”. Come riporta TGcom 24, a questa conclusione è arrivato un gruppo di archeologi polacchi dopo aver analizzato uno scheletro del XVII rinvenuto nel cimitero del villaggio di Pien. Dall’analisi della tomba e dello scheletro sono ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Lodi una “” sarebbe stato ritrovato in. Sconcertante la forma della sepoltura Nelle ultime ore il ritrovamento dellodi una “” genera un’ eco di grandi dimensioni tra archeologi e studiosi in materia. Stando aiscoperti in, lasarebbe stata seppellita con una falce intorno al collo e con un lucchetto fissato all’alluce sinistro per “impedire il suo ritorno dai morti”. Come riporta TGcom 24, a questa conclusione è arrivato un gruppo di archeologi polacchi dopo averto unodel XVII rinvenuto nel cimitero del villaggio di Pien. Dall’analisi della tomba e dellosono ...

