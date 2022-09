Polizia di Stato, il sindacalista ‘denuncia’: “Soldi a tutti e schiaffi in faccia a chi ha servito per tanti anni” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Due pesi, due misure”. Così sfoga la sua indignazione Marco Scialdone, Segretario Nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) – e prosegue nella sua nota alle Agenzie di Stampa: “troppe le lamentele che giungono a questa segreteria sindacale da parte di colleghi andati in quiescenza, per lo più per raggiunti limiti di età, che rimangono abbandonati a se stessi,per mesi e mesi senza emolumento alcuno”. Il sindacalista rileva che recentemente stanno aumentando le lamentele del personale andato in pensione dalle Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. “Per giunta – spiega – chi è più fortunato e dopo tre o quattro mesi riesce a percepire la pensione, deve attendere ulteriormente per ricevere gli emolumenti accessori maturati nell’ultimo periodo di servizio. Per la liquidazione del trattamento economico di fine servizio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Due pesi, due misure”. Così sfoga la sua indignazione Marco Scialdone, Segretario Nazionale del Libero Sindacato di(LI.SI.PO.) – e prosegue nella sua nota alle Agenzie di Stampa: “troppe le lamentele che giungono a questa segreteria sindacale da parte di colleghi andati in quiescenza, per lo più per raggiunti limiti di età, che rimangono abbandonati a se stessi,per mesi e mesi senza emolumento alcuno”. Ilrileva che recentemente stanno aumentando le lamentele del personale andato in pensione dalle Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. “Per giunta – spiega – chi è più fortunato e dopo tre o quattro mesi riesce a percepire la pensione, deve attendere ulteriormente per ricevere gli emolumenti accessori maturati nell’ultimo periodo di servizio. Per la liquidazione del trattamento economico di fine servizio ...

ZanAlessandro : Nel cuore di Milano una signora ha chiamato la Polizia per denunciare due ragazzi che si baciavano, dopo averli ins… - ladyonorato : Lo stato di polizia, dopo i pass per salire sui mezzi o lavorare, ora si dedicherà a controllare i nostri termostat… - matteosalvinimi : Venezia, immagini impressionanti. Ventenne olandese tenta di suicidarsi gettandosi dall’impalcatura attorno alla ch… - MinervaMcGrani1 : Certo… è quello che vogliono: arrivare allo scontro per giustificare lo stato di polizia, così ci rinchiudono e nes… - frenchigg : Pronto polizia? C'è stato un omicidio -