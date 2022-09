Politiche 2022, Bassolino ha fatto pace con il Pd. E Manfredi non ci ha mai litigato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina, con una intervista al Foglio, Antonio Bassolino ha dichiarato che il prossimo 25 settembre tornerà a votare per il Partito Democreatico, “il partito che ho contribuito a fondare”, ha tenuto a precisare a Carmelo Caruso. E quindi: tanto è bastato al giornale fondato da Giuliano Ferrara per dire che dalle nostre parte c’è il “rosso pompeiano” e il “rosso Bassolino”. L’ex sindaco di Napoli, tra l’altro, ha ricordato che il Reddito di Cittadinanza non l’ha inventato il Movimento 5 Stelle, ma la sinistra-sinistra: la sua. In effetti, il primo esperimento, fu portato avanti quando Bassolino era Governatore. Ma tant’è: di acqua sotto i ponti, da quando era il numero uno di Palazzo Santa Lucia, ne è passata. Compresa una guerra in casa proprio con il suo Pd dopo lo strappo consumatosi con le ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Questa mattina, con una intervista al Foglio, Antonioha dichiarato che il prossimo 25 settembre tornerà a votare per il Partito Democreatico, “il partito che ho contribuito a fondare”, ha tenuto a precisare a Carmelo Caruso. E quindi: tanto è bastato al giornale fondato da Giuliano Ferrara per dire che dalle nostre parte c’è il “rosso pompeiano” e il “rosso”. L’ex sindaco di Napoli, tra l’altro, ha ricordato che il Reddito di Cittadinanza non l’ha inventato il Movimento 5 Stelle, ma la sinistra-sinistra: la sua. In effetti, il primo esperimento, fu portato avanti quandoera Governatore. Ma tant’è: di acqua sotto i ponti, da quando era il numero uno di Palazzo Santa Lucia, ne è passata. Compresa una guerra in casa proprio con il suo Pd dopo lo strappo consumatosi con le ...

