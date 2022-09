(Di mercoledì 7 settembre 2022) "I soldi delper i Comuni non si. Se qualcuno pensa di toglierci quellenoi sindacila". Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci Antonio, nell'...

immediatonet : ?? “Se ci toccano i soldi del #Pnrr noi sindaci facciamo la rivoluzione”. I timori di @Antonio_Decaro in vista delle… - PoliticaNewsNow : Pnrr, Decaro: 'Se ci toccano le risorse faremo la rivoluzione' - Telebari : 'Innaturale campagna elettorale in periodo difficoltà: dovremmo pensare al Pnrr'. L'allarme di Decaro su luci spent… - g_sebastiano : Sono state avviate le procedure espopriative, assunte persone e avviate procedure giuridicamente vincolanti. Che vu… -

Agenzia ANSA

"Quando sento dichiarazioni rispetto alle modifiche delnon so a che cosa si riferiscano - ha detto- i 40 miliardi che riguardano gli enti locali e il resto delle attività dei Comuni ...'Quando sento dichiarazioni rispetto alle modifiche delnon so a che cosa si riferiscano - ha detto- i 40 miliardi che riguardano gli enti locali e il resto delle attività dei Comuni ... Pnrr: Decaro,se ci toccano le risorse faremo la rivoluzione - Politica Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente Anci durante l'incontro sul Mezzogiorno organizzato a Bari dalla Cgil ...Il segretario generale della Cgil al teatro Petruzzelli per l’incontro sul Mezzogiorno “Per l’unità e la crescita del Paese” ...