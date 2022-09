Pnrr | Decaro | “Se ci toccano le risorse faremo la rivoluzione”

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Antonio– foto sito ufficiale Comune di BariBARI – “I soldi delper i Comuni non si. Se qualcuno pensa di toglierci quellenoi sindacila”. E’ quanto ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio, nell’incontro sul Mezzogiorno organizzato a Bari dalla Cgil. “Quando sento dichiarazioni rispetto alle modifiche delnon so a che cosa si riferiscano – ha detto– i 40 miliardi che riguardano gli enti locali e il resto delle attività dei Comuni sono stati tutti assegnati, non sono soltanto impegni nei confronti dei nostri concittadini ma anche vincolanti dal punto di vista giuridico”. L'articolo L'Opinionista.

"Quando sento dichiarazioni rispetto alle modifiche delnon so a che cosa si riferiscano - ha detto- i 40 miliardi che riguardano gli enti locali e il resto delle attività dei Comuni ...'Quando sento dichiarazioni rispetto alle modifiche delnon so a che cosa si riferiscano - ha detto- i 40 miliardi che riguardano gli enti locali e il resto delle attività dei Comuni ...BARI - "I soldi del Pnrr per i Comuni non si toccano. Se qualcuno pensa di toglierci quelle risorse noi sindaci faremo la rivoluzione". E' quanto ha detto ...Il segretario della Cgil ha parlato a margine dell’incontro sul Mezzogiorno dal tema 'Per l’unità e la crescita del Paese' ...