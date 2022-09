Piazza dei Martiri, fingono rapina per giustificare smarrimento macchinario: scoperti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Temendo problemi in azienda i due si sono accordati e hanno denunciato di aver subito una rapina in Piazza dei Martiri, a Napoli, dove sono però sono installate decine di telecamere. Due impiegati di una società di telecomunicazioni hanno smarrito una “giuntatrice per fibra ottica”, uno strumento piuttosto costoso che serve per fondere insieme i Leggi su 2anews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Temendo problemi in azienda i due si sono accordati e hanno denunciato di aver subito unaindei, a Napoli, dove sono però sono installate decine di telecamere. Due impiegati di una società di telecomunicazioni hanno smarrito una “giuntatrice per fibra ottica”, uno strumento piuttosto costoso che serve per fondere insieme i

direzioneprc : ??Domani alle 17:30 Jean Luc Melenchon sarà a Roma in sostegno di Luigi De Magistris e di Unione Popolare. L'iniziat… - ilfoglio_it : L'inizio della campagna elettorale del Pd non è dei migliori: piazza non pienissima e non molto entusiasmo. Oltre a… - trash_italiano : Raga ma ricordate quando si arrivava quasi alle proteste in piazza perché mandavano troppe puntate del Trono Over?… - VAIstradeanas : 11:41 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - in_appennino : RT muoversintoscan '?? Fino al #18ottobre ultima fase dei lavori in piazza Goldoni a #Firenze. Pavimentazione in pi… -