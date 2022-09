Piano Cingolani: quanto risparmiano le famiglie in un anno con i tagli al consumo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ieri è stato presentato il Piano di risparmio energetico del governo. Secondo le stime, gli interventi dovrebbero consentire al Paese di bruciare 5,3 miliardi di metri cubi di gas in meno, a fronte di un consumo che normalmente si aggira tra i 70 e gli 80 miliardi di metri cubi. Di questi 5,3 – che sono comunque meno degli 8,2 che chiede l’Ue – circa 2,1 dovrebbero essere garantiti dai combustibili alternativi al gas, mentre 3,2 dovrebbero derivare dalle riduzioni dei consumi. Questo su base nazionale, ma per una famiglia media, quali sono gli effetti sul portafoglio dei sacrifici che il governo invita tutti i cittadini a fare? Qual è il risparmio in bolletta dato da docce brevi e tiepide, termosifoni a 19 gradi e accessi per un’ora in meno al giorno per 15 giorni all’anno in meno, e degli altri accorgimenti suggeriti nel ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ieri è stato presentato ildi risparmio energetico del governo. Secondo le stime, gli interventi dovrebbero consentire al Paese di bruciare 5,3 miliardi di metri cubi di gas in meno, a fronte di unche normalmente si aggira tra i 70 e gli 80 miliardi di metri cubi. Di questi 5,3 – che sono comunque meno degli 8,2 che chiede l’Ue – circa 2,1 dovrebbero essere garantiti dai combustibili alternativi al gas, mentre 3,2 dovrebbero derivare dalle riduzioni dei consumi. Questo su base nazionale, ma per una famiglia media, quali sono gli effetti sul portafoglio dei sacrifici che il governo invita tutti i cittadini a fare? Qual è il risparmio in bolletta dato da docce brevi e tiepide, termosifoni a 19 gradi e accessi per un’ora in meno al giorno per 15 giorni all’in meno, e degli altri accorgimenti suggeriti nel ...

LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il piano di Cingolani: congelate in pace Dopo mesi passati a rassicurare, il min… - BelpietroTweet : Dopo mesi passati a rassicurare, il ministro vara i razionamenti. Due settimane di riscaldamento in meno nelle case… - fattoquotidiano : La Russia attacca il piano gas di Cingolani: “Imposto da Bruxelles e Washington. Ma alla fine saranno gli italiani… - VPorfini : RT @lefrasidiosho: Al via il piano del governo: riscaldamenti a 19 gradi e 15 giorni in meno #CrisiEnergetica #Cingolani - biri_2002 : RT @lefrasidiosho: Al via il piano del governo: riscaldamenti a 19 gradi e 15 giorni in meno #CrisiEnergetica #Cingolani -