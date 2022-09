“Perché mia figlia vuole sempre stare attaccata al seno?” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Buongiorno dottoressa, ho partorito da quasi due settimane. La bimba si è attaccata subito e bene ma dopo due settimane sta ancora molto attaccata. Quando si attacca sta al seno dai 40 minuti a 1 ora e mezzo. Appena si stacca da un seno la faccio attaccare all’altro. Il pediatra mi consiglia di dare orari per l’allattamento (6, 9.30, 13, 16.30, 20, 23.30 no poppata notturna), che però sono impossibili. La notte si sveglia Perché vuole il seno e a volte fa più poppate rispetto agli orari messi. Le mie domande sono: è normale che stia attaccata così tanto? Ed è normale che per ora dopo la poppata dorma sempre? Se si sveglia (a volte succede dopo 10/ 20 minuti) rivuole il seno. A peso ci siamo: in una ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Buongiorno dottoressa, ho partorito da quasi due settimane. La bimba si èsubito e bene ma dopo due settimane sta ancora molto. Quando si attacca sta aldai 40 minuti a 1 ora e mezzo. Appena si stacca da unla faccio attaccare all’altro. Il pediatra mi consiglia di dare orari per l’allattamento (6, 9.30, 13, 16.30, 20, 23.30 no poppata notturna), che però sono impossibili. La notte si svegliaile a volte fa più poppate rispetto agli orari messi. Le mie domande sono: è normale che stiacosì tanto? Ed è normale che per ora dopo la poppata dorma? Se si sveglia (a volte succede dopo 10/ 20 minuti) riil. A peso ci siamo: in una ...

berlusconi : Siamo in competizione con la sinistra, non con questo polo che poi non è il terzo, ma il quarto, perché un terzo po… - AngeloCiocca : Niente, non c’era nemmeno bisogno che lo dicessi. Domanda retorica la mia, ovvio. Perché il rischio è quello di un… - BiagioAntonacci : A volte è meglio chiuderli questi occhi. Prima di ogni salto, prima di baciare, prima di ogni fine. Ma io rido, per… - mijsheart : RT @louistomitalia: “Non ho mai avuto un momento nella mia carriera in cui la pressione che mi circonda sia andata persa. Ed é una bella se… - JBAND09105007 : RT @berlusconi: Siamo in competizione con la sinistra, non con questo polo che poi non è il terzo, ma il quarto, perché un terzo polo, se e… -

La complessità del femminile ...da Brigitte Lacombe Indagare e raccontare l'universo delle donne è difficile e complesso perché il ... Miu Miu Women's Tales ha presentato Carta a mi madre para mi hijo (Lettera a mia madre per mio ... Lisetta Carmi, la fotografa che amava la musica, in mostra a Torino E ancora "Non ho mai cercato dei soggetti () mi sono venuti incontro, perché nel momento in cui la mia anima vibra insieme con il soggetto, con la persona che io vedo, allora io scatto". Lisetta ... ilmessaggero.it ...da Brigitte Lacombe Indagare e raccontare l'universo delle donne è difficile e complessoil ... Miu Miu Women's Tales ha presentato Carta a mi madre para mi hijo (Lettera amadre per mio ...E ancora "Non ho mai cercato dei soggetti () mi sono venuti incontro,nel momento in cui laanima vibra insieme con il soggetto, con la persona che io vedo, allora io scatto". Lisetta ... Milano, chiama la polizia perché due gay si baciano: «Venite subito, sono sotto casa mia»